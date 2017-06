Vene saatkond hoiatas Norrat USA merejalaväelaste võõrustamise eest

Venemaa suursaatkond Oslos teatas, et Norra otsus pikendada USA merejalaväelaste üksuse viibimist riigis kahjustab kahepoolseid suhteid ning suurendab piirkonnas pingeid.

Norra valitsus teatas kolmapäeval, et umbes 330 USA merejalaväelast viibib riigis 2018. aasta lõpuni ehk kauem kui omal ajal teatatud aastapikkune periood, vahendas Reuters.

Kui USA merejalaväelased jaanuaris Norrasse talvist sõjapidamist ja suusatamist harjutama saabus oli tegu esimese korraga pärast Teist maailmasõda, kui Norrasse paigutati välisriigi sõjaväeüksus.

"Me leiame, et see samm on vastuolus Norra poliitikaga, mitte rajada rahu ajal riiki välismaised sõjaväebaase," seisis Vene suursaatkonna teates, milles märgiti ka seda, et otsus teeb Norrast Moskva jaoks "ebausaldusväärse partneri" ja see lisavat ka ebastabiilsust Põhjala piirkonnas.

NATO liikmesriigiks oleva Norra valitsus on USA merejalaväelaste viibimise puhul rõhutanud just koolituse teemat ning eitanud väidet, et tegu on sammuga Venemaa vastu.

USA sõdurid paiknevad 1500 kilomeetri kaugusel Venemaa piirist.

"Liitlaste kõrgetasemeline ja regulaarne kohalolek tekitab stabiliseeriva olukorra rahu ajal, mis omakorda aitab kaasa heidutusele ja riigikaitsele," kommenteeris Norra kaitseminister Ine Eriksen Soereide 21. juunil.

Paremtsentristliku vähemusvalitsuse otsust toetasid ka Norra opositsiooniparteid, ainsana kritiseerisid seda vasakäärmuslikud jõud.