Vene saadik Londonis: taunime Briti vägede Eestisse paigutamist, Briti-Vene suhted on kõigi aegade madalseisus

Suurbritannia ja Venemaa vahelised suhted on halvemad kui kunagi varem, hoiatas Venemaa suursaadik Londonis Aleksandr Jakovenko, kes ründas Briti valitsust pingete suurendamise eest Euroopas 800 sõduri saatmisega Eestisse.

Kremli esindaja Londonis ütles, et Briti valitsus on süüdi vaenulikkuses ning sidemed kahe riigi vahel on kukkunud kõigi aegade madalseisu. Jakovenko sõnul sisuliselt enam ei olegi kahepoolseid suhteid Venemaa ja Ühendkuningriigi vahel, vahendab Daily Mail.

Jakovenko lisas, et Ühendkuningriigi viimase aja tegevus on olnud provokatiivne ja isegi lausa naeruväärne.

Suurbritannia välisminister Boris Johnson jättis ära oma visiidi Venemaale ja ütles pühapäeval, et Venemaa president Vladimir Putin on „superkaabakate liigas“ oma toetuse tõttu Süüria presidendile Bashar al-Assadile.

Eelmisel nädalal süüdistas Suurbritannia peaminister Theresa May Moskvat vaidluses valel poolel olemises Süüria keemiarünnaku hukka mõistmata jätmise pärast. Briti kaitseminister Sir Michael Fallon ütles, et Venemaa on kaudselt vastutav enam kui 80 tsiviilisiku hukkumise eest, keda režiim gaasitas.

Laupäeval eskortis kuninglik merevägi kaht Vene sõjalaeva, mis läbisid La Manche’i väina.

„Me taunime seda vägede paigutamist, sest see suurendab pingeid Euroopas mööda NATO ja Venemaa vahelist piiri,“ ütles Jakovenko. „Venemaa ei kujuta endast Eestile ega ühelegi teisele NATO liikmesriigile mingit ohtu. Seetõttu kõlab kogu see jutt territoriaalkaitsest provokatiivsena ning sõja muutuva iseloomu tõttu lausa naeruväärsena.“

Küsimusele, kas see on halvim seis, milles Briti-Vene suhted on kunagi olnud, vastas Jakovenko: „Jah, on.“

Varem on ametlikult mindud vaid nii kaugele, et on tunnistatud, et suhted on halvimad pärast külma sõda.

Jakovenko sõnul oli Johnsoni otsus visiit Moskvasse ära jätta kahetsusväärne, kuid see on veel üks märk selle kohta, et kahe riigi vahel ei ole sisuliselt kahepoolseid suhteid peale pelgalt diplomaatiliste.