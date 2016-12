Vene saadik Kanadas: NATO missioon Lätis on jõudude ebamõistlik kõrvalesuunamine võitluselt terrorismiga

Venemaa suursaadik Kanadas Aleksandr Dartšijev ütles Kanada ajalehele The Globe and Mail, et Kanada sõdurite Moskvale heidutuseks Lätti paigutamine on kahjulik regionaalsele julgeolekule ning ressursside ebamõistlik kõrvalesuunamine suurima nuhtluse – terrorismiga – võitlemise juurest.

„See on ressursside tohutu kõrvalesuunamine tõelise ohu juurest, mis meil on – rahvusvahelise terrorismi ohu juurest,“ ütles Dartšijev. „Me peame terrorismiga võitlemisel koostööd tegema.“

Suursaadik kutsus Kanadat üles mängima rahvusvahelises diplomaatias „ausa vahendaja“ rolli, mis nõuaks Ottawalt teatavat distantseerumist suhetes Washingtoniga.

„Venemaa ja Kanada vahel ei tule kunagi armulugu, see on kindel, aga ma arvan, et kui Kanada tahab olla aus vahendaja – võtmesõna on aus – peaks ta olema dialoogis Venemaa ja Ühendriikidega, olles neist kahest võrdsel kaugusel,“ ütles Dartšijev.

Dartšijevi sõnul on parim näide selle kohta, kuidas Kanada mängis ausa vahendaja rolli, see, kui tollane liberaalne peaminister Jean Chrétien keeldus osalemast USA juhitud koalitsioonis, mis tungis sisse Iraaki. „Kanada oli piisavalt julge, et sõjale Iraagis vastu seista. See oli tähtis. Kanada kinnitas, et see sõda ise oli prohmakas.“

Chrétien sai 2014. aastal Venemaa Sõpruse ordeni.

Stephen Harperi valitsus katkestas kõik diplomaatilised kontaktid Venemaaga peale kõige madalatasemelisemate pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal. Kanada praeguse liberaalist peaministri Justin Trudeau valitsus on aga taasavanud suhtlemiskanaleid Venemaaga, väites, et Moskva tõrjumisega ei saavutata midagi.

Dartšijev ütles, et sõdurite saatmine Lätti ei aita Kanadal Venemaaga suhteid süvendada. „Meil ei saa olla tõelist dialoogi … meil ei saa olla nii dialoogi kui ka heidutust. Teil ei saa olla mõlemat,“ sõnas Dartšijev.