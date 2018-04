Vene riiklikud telekanalid näitasid Douma keemiarünnaku võltsimise tõenduseks kaadreid vanast Süüria filmist

Samu kaadreid näitas saates „Vesti nedeli” Venemaa peapropagandist Dmitri Kisseljov. Reportaažis rääkis keegi väidetav lavastuses osalenu, kuidas see toimus. „Kvartali lapsed jaotati laiali: ühed olid autodes, teised nende lähedal, kolmandad nende all. Kõik nad olid väidetavalt hukkunud. Nende näod olid kollased.” Kumbki kanal ei täpsustanud, et kaadrid olid üles võetud ammu enne keemiarünnakut Doumas.

Lääs süüdistab keemiarünnakus Doumas Süüria presidenti Bashar al-Assadit ning ka Venemaad ja Iraani, kes Assadit toetavad. USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa andsid Süüria sõjaliste objektide ja keemiaettevõtete pihta Damaskuses ja Homsi provintsis raketilöögi.