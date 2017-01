Vene riigiduumas läbis teise lugemise peresisese peksu dekriminaliseerimise eelnõu

Vene riigiduumas läbis teise lugemise pereliikmete vahelise peksu dekriminaliseerimise eelnõu, teatab RIA Novosti.

Dokumendi järgi muudetakse esmakordsed koduse peksu juhtumid kriminaalkuriteost administratiivõigusrikkumiseks. Korduva teo eest on ette nähtud juba kriminaalkoodeksi paragrahv. Peksuks loetakse tegevus, mis tekitab füüsilist valu, aga ei too kaasa lühiajalist terviseriket ega töövõime kadu.

Esimesel lugemisel kiideti seaduseelnõu heaks 11. jaanuaril.

Samal päeval võttis eelnõu vastu sõna kirjanik ja ühiskonnategelane Maria Arbatova. „Igal kodanikul on õigus kaitstusele, sõltumata sellest, kas ta on perekonnas või tänaval, kosmoses, vee all või maa all,“ ütles Arbatova.

Eelnõu ametlik eesmärk on piirata kriminaalkoodeksi sätte kahemõttelist tõlgendamist. Venemaa president Vladimir Putin kirjutas 2016. aasta suvel alla seadusele, mis muutis rea paragrahve kriminaalkuritegudest administratiivõigusrikkumisteks. Nii kõrvaldati ka võõra inimese peksmine kriminaalkoodeksist, kui see toimub esimest korda. Pereliikme peksmine jäi aga kriminaalkorras karistatavaks.