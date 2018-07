Vene riigiduuma võttis vastu seaduse, mis lubab regioonide keeli koolis mitte õpetada

Vene riigiduuma võttis kolmandal ja viimasel lugemisel vastu seaduse emakeelte koolis õpetamise vaba valiku kohta. Sealhulgas mõistetakse ka vene keelt emakeelena.

Seni õpiti kooliprogrammis vene keelt kui riigikeelt, kuid seda ei saanud valida õppimiseks emakeelena, mis muutus mõni aeg tagasi ühiskonnas diskussiooniaineks, vahendab Vesti.ru.

Nüüd saavad lapsevanemad ise valida, millist keelt laps vene keele kõrval õpib. See puudutab ka koolieelset haridust.

Riigiduuma teadus- ja hariduskomitee esimehe Vjatšeslav Nikonovi sõnul kasutatakse Venemaa haridussüsteemis 58 keelt ja föderaalsed haridusprogrammid on kinnitatud 13 rahvuskeelele. Samal ajal on olemas selline mõiste nagu riigikeeled, mis on kindlaks määratud 22 föderatsioonisubjektis.

Riigikeele staatus on Venemaal 36 keelel. Samal ajal on kõigis föderatsioonisubjektides riigikeel ka vene keel. Sealjuures räägitakse Venemaal, kui võtta arvesse ka murded, enam kui 250 keelt.