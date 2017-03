Vene riigiduuma liige nõuab Medvedevi „losside ja suvilate“ kontrollimist

Vene riigiduuma kommunistist liige Valeri Raškin esitas uurimiskomitee, föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB), siseministeeriumi ja peaprokuratuuri juhtidele järelepärimise nõudmisega kontrollida opositsionäär Aleksei Navalnõi esitatud andmeid peaminister Dmitri Medvedevi kinnisvara kohta.

Raškin teatas Twitteris, et nõuab kontrolli läbiviimist Medvedevi „losside ja suvilate asjus“, vahendab RBK.

Järelepärimine on saadetud uurimiskomitee esimehele Aleksandr Bastrõkinile ning koopiad FSB direktorile Aleksandr Bortnikovile, siseminister Vladimir Kolokoltsevile ja peaprokurör Juri Tšaikale.

Navalnõi korruptsioonivastase fondi (FBK) uuring avaldati 2. märtsil. Selles väidetakse, et Medvedevi omanduses on tohutud maatükid eliitpiirkondades, jahid, korterid vanades majades, agrokompleksid ning viinamarjaistandused kodu- ja välismaal. Uuringu autorid on oma järeldused teinud riiklike registrite väljavõtete, meedias ilmunud uudiste ja sotsiaalmeedia postituste põhjal. FBK märgib samas, et vara tegelikku omanikku on pea võimatu välja selgitada, sest olles kirjutatud heategevusfondide nimele ei kuulu see kellelegi.

Venemaa valitsuse pressiesindaja Natalja Timakova ütles FBK uuringut kommenteerides, et sellel materjalil on „eredalt väljendunud valimiseelne iseloom“.

Telekanal Dožd teatas varem kõigi nelja duumafraktsiooni esindajatele viidates, et riigiduuma liikmed otsustasid mitte esitada Medvedevile FBK uuringu kohta suulisi küsimusi tema iga-aastase aruandva esinemise ajal riigiduuma ees.

Venemaa kommunistliku partei asejuht Sergei Rešulski ütles siis, et valitsuse eelmise aasta töö aruanne ei eelda selliseid küsimusi. Teised parteid jagasid seda seisukohta.