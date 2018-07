Vene riigiduuma kaitsekomitee esimees Šamanov: kolonel Ühtegi koht on hullumajas

Eesti erioperatsioonide üksuse ülema, kolonel Riho Ühtegi koht ei ole relvajõududes, vaid hullumajas, leiab Vene riigiduuma riigikaitsekomitee esimees ja Vene õhudessantvägede endine ülem Vladimir Šamanov.

„Ma võin öelda, et need on hullumeelse sõnad, kelle koht ei ole relvajõududes või mingis muus struktuuris, vaid hullumajas,” ütles Šamanov Federalnoje Agentstvo Novosteile. „Rohkem ei oska ma midagi öelda.”

Kolonel Ühtegi rääkis väljaandele Politico Eesti valmistumisest võimalikuks konfliktiks Venemaaga.

„Alati on need arutlused. Nagu jah. Venelased jõuavad Tallinna kahe päevaga. ... Võib-olla. Aga nad ei saa kogu Eestit kahe päevaga. Nad jõuavad Tallinna ja nende taga me lõikame läbi nende kommunikatsiooniliinid ja varustusliinid ja kõik muu. Nad jõuavad Tallinna kahe päevaga. Aga nad surevad Tallinnas. Ja nad teavad seda. ... Neile antakse tuld igast nurgast, igal sammul,” ütles Ühtegi.