Vene riigiduuma eetikakomisjon kaitseb ahistaja Slutskit, meedia vastas boikotiga

Vene riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin teatas, et seoses riigiduuma liikme Leonid Slutski vastaste ahistamissüüdistustega riigiduumale boikoti kuulutanud väljaannete ajakirjanike akrediteering peatatakse.

Volodin teatas, et see on meediaettevõtete juhtkondade otsus ja nende õigus. Volodin rõhutas, et parlamendis töötada soovivate ajakirjanike ja meediakanalite akrediteerimise põhimõtted ei ole muutunud, vahendab Novaja Gazeta.

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov keeldus varem neli korda boikotti kommenteerimast.

Peskov teatas, et see ei ole presidendiadministratsiooni asi. „Administratsioon ei saa kommenteerida riigiduuma eetikakomisjoni otsust. See on riigiduuma küsimus. See on küsimus, mis ei puuduta presidendiadministratsiooni kompetentsi,” lausus Peskov.

Koostöö peatamisest riigiduumaga teatasid telekanal RTVI, meediagrupp RBK, telekanal Dožd, raadiojaam Ehho Moskvõ, ajaleht Kommersant ja internetiväljaanne Znak. Väljaanne Republic hakkab riigiduumat mainides sulgudes lisama: „Vene Föderatsiooni riigivõimuorgan, mis õigustab seksuaalset ahistamist”.

Riigiduuma eetikakomisjon ei leidnud eile riigiduuma liikme Slutski tegevuses mingeid rikkumisi.

Komisjoni otsuses öeldakse, et naisajakirjanikud kaebasid Slutski peale praktiliselt üheaegselt, Venemaa presidendivalimiste perioodil, ning pikka aega (aasta kuni kolm aastat) pärast väidetavalt aset leidnud intsidente.

Komisjon jõudis järeldusele, et uuritud faktide „summa” „annab tunnistust kaebuste esitajate tegevuse selektiivsest, sihipärasest ja kavandatud iseloomust”. Komisjon otsustas seega Slutskit mitte karistada.

Slutski hilines komisjoni istungile 45 minutit ja esines selle ees mõne minuti. Varem on ta süüdistusi nimetanud valimiseelseteks provokatsioonideks.

Riigiduuma eetikakomisjonile esitasid kaebused Doždi produtsent Darja Žuk ja BBC korrespondent Farida Rustamova. Slutski käitumise üle on kaevanud ka RTVI peatoimetaja asetäitja Jekaterina Kotrikadze.