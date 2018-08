Vene relvatehaste ehituselt Venezuelas on vasakule läinud miljardeid, muu hulgas õigeusu kiriku kaudu

Venezuela lepingu revisjoni viis 2014. aasta kevadel läbi ka Rostehhi auditiosakond. 2014. aasta augustis saatis Rostehhi peadirektori esimene asetäitja Vladimir Artjakov Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) valitsuse P (kureerib tööstust) 4. teenistuse ülemale avalduse SU-848 võetud kohustuste täitmata jätmise kohta, mis võib viia välismajanduslepingu katkestamiseni.

FSB kontrolli materjalide alusel alustas Venemaa siseministeeriumi juurdlusamet 2015. aastal juurdlust kelmuse kohta. 2017. aasta veebruaris mõistis Moskva Lefortovo kohus SU-848 peadirektori Popelnjuhhovi süüdi enam kui miljardi rubla (13 miljoni euro) kõrvaldamises riiulifirma kaudu Venezuela objekti ehitamiseks eraldatud rahast.

Põhitunnistaja oli SU-848 endine finantsdirektor Irina Pomeštšikova, kelle sõnul osales ühes raha kõrvaldamise skeemis Vene õigeusu kiriku Jekaterinburgi piiskopkond, millega sõlmiti ja pärast tühistati tööettevõtuleping. Piiskopkonna kirjade alusel kandis SU-848 tagastamise nime all raha üle enam kui 50 firma arvetele, millel ei olnud ehitusega mingit pistmist, kuid mis olid piiskopkonna lepinglased.

2017. aastal mõisteti Popelnjuhhov seitsmeks aastaks vangi.

2015. aastal eraldati Popelnjuhhovi kohtuasjast KBAL-i juhtkonda puudutavad materjalid. Masljajevile esitati süüdistus raiskamises eriti suures ulatuses seoses raha eraldamisega padrunitehase seadmete jaoks. KBAL sõlmis riiulifirmaga informatsioonilis- konsultatsioonilise järelevalve lepingu, mille maksumus oli mitu miljonit rubla. Masljajev kinnitas kohtus, et nende paberitega tegeles tema asetäitja. See teda ei aidanud ja ta mõisteti kahes kohtuastmes süüdi.

„KBAL-i eelmise juhi lepingu raames tegevusest tekkinud kahju võib kasvada 700-800 miljoni rublani. On küsimusi seadmete kohta, sest ei ole selge, kas need on säilinud või mitte: palju aastaid seisavad pakituna laos ja on kahtlusi, et need ei ole enam töökorras,” teatas KBAL-i juhtkonnale lähedane allikas RBK-le.