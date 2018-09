Vene propagandakanali RT peatoimetaja teatas, et tegi Skripalide mürgitamises süüdistatavatega intervjuu

„Ma ei tea, kellega teie eilse õhtu veetsite, aga mina veetsin selle Petrovi ja Boširoviga. Ma ei tee nalja. Kaming sun,” kirjutas Simonjan Telegramis, vahendab Interfax.

Hiljem ütles Simonjan telekanalile Rossija 24, et Boširov ja Petrov otsisid ta ise üles ja tahtsid suhelda. „Nad helistasid mulle mobiiltelefonile, ütlesid: „Tere, me oleme Petrov ja Boširov, tahaksime teiega suhelda,” ütles Simonjan.

Simonjan ei kahtle, et rääkis just nende inimestega. „Nad näitasid mulle passe ja puhtalt visuaalselt on nad avaldatud fotodel olevate inimestega sarnased,” teatas Simonjan.

Simonjani sõnul vastasid Petrov ja Boširov kõigile küsimustele põhjalikult, välja arvatud neile, mis puudutasid nende elukohta, lähedasi ja tuttavaid.