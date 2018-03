Vene propagandakanal RT kaob Washingtoni piirkonnas eetrist

Venemaa ingliskeelne telekanal RT, mida USA luureagentuurid nimetavad osaks Moskva propagandamasinast, kaob pühapäeva keskööl USA pealinnas Washingtonis ekraanidelt.

Sel hetkel lakkavad töötamast digitaaljaamad WNVT ja WNVC Virginia osariigi põhjaosas, mis kannavad üle umbes tosinat välisriikide uudistekanalit, sealhulgas RT-d. Jaamade omanik müüs oma osaluse aasta tagasi maha, vahendab Bloomberg.

RT kaob ka kohalikest kaabeltelevisiooni süsteemidest.

RT peadirektori asetäitja Anna Belkina teatas e-kirjas, et RT jätkab tööd levitamispartneritega Washingtonis ja mujal. Ta lisas, et USA justiitsministeerium, mis nõuab, et RT produktsioonifirma USA-s registreeriks end välisagendina, on teinud selle keerulisemaks.

„Registreerimine on tegelikult asetanud RT tegevusele mitmetes piirkondades lubamatu koorma ja samuti surve meie partneritele,” kurtis Belkina.