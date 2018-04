Vene propaganda järgi rajab Soome riik energiafirma Fortum abil Uuralisse Suur-Soomet

„Oleks huvitav olla jälgimas, kuidas portaali „ajakirjanikud” arendavad üha kaugemale minevaid õuduspilte selle kohta, kuidas Soome riik on saatnud Fortumi Uuralisse oma elektrijaamade abil uut Mannerheimi liini püstitama, eesmärgiga hõivata piirkonna loodusvarad ja tuumarelvalinnad Suur-Soome projekti vaimus, jättes elanikud 30-kraadises talvepakases tahtlikult ilma sooja ja elektrita...” kirjutab Paananen.

Osa sellistest väidetest läheb ringlema Venemaa riigimeedia „tõena”, kui nende levitajaks hakkab majandusteadlase Mihhail Deljagini sarnane autoriteet.

Deljagini juhtum oli erandlik seetõttu, et ta tunnistas, et tema värskes arvamusartiklis oli üks viga. Nimelt tunnistas ta, et laenas Vene internatiportaalidest valeväite, mille järgi istuvad Fortumi juhatuses Soome kaitseminister ja „poliitilise politsei” esindaja.

Selle möönduse tegi Deljagin pärast seda, kui nii Fortum kui ka Soome majandusminister Mika Lintilä olid tema kirjutises just sellele kergesti parandatavale veale tähelepanu juhtinud.

Kuigi Deljagin tunnistas üht viga, tegi ta samas järelduse, et kõik muu tema Fortumi kohta öeldu on õigeks osutunud, kirjutab Paananen. Sellest andvat Deljagini sõnul tunnistust seegi, et Fortum ei kommenteerinud tema samasisulisi väiteid 2016. aasta kevadel.

Loe veel

„Deljagini loogika ei pea vett, aga just nii Vene propaganda toimib,” märgib Paananen.

„Näiteks kunagiste Soome-Vene lastetülide ajal üritas Vene meedia panna Soomet kommenteerima väidetavat venelaste tagakiusamist. Kui võimud ei saanud oma vaikimiskohustuse tõttu perede asju avalikkuse ees arutama hakata, pöörati see Vene meedias nii, et vaikides tunnistab Soome ka kõige pöörasemad väited õigeks,” kirjutab Paananen. „Sellel alusel on Soome seega „tunnistanud” vaikides tõeks muu hulgas selle, et meil on käimas vene laste genotsiid koonduslaagrites. Fortumi-tülis on Soome riik aga oma vaikimisega „tunnistanud”, et me oleme ehitamas Uuralisse Suur-Soomet.”

Paananeni sõnul ei ole Deljagin märganud mõelda teistpidi. Tunnistades, et korjas oma vigase väite interneti ebamäärastest portaalidest, viitas ta samas sellele, kuidas ka Venemaa omad eksperdid lähevad Venemaa oma propaganda õnge.

„Rahvast võib tüssata, aga kõrgeimatel otsustajatel endal peaks siiski olema täpne arusaam selle kohta, mis on tõde ja mis on vale. Muidu võib juhtuda nii, et president Vladimir Putinist endast saab üks Vene propaganda suurimatest ohvritest,” kirjutab Paananen.