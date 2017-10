Vene presidendiks pürgiv Sobtšak peab Krimmi Ukrainale kuuluvaks. Mõnede arvates tuleks ta selle eest kohtu alla anda

Venemaa presidendiks kandideerimisest teatanud Ksenia Sobtšaki avaldus, et Krimm on Ukraina territoorium, on mõnede arvates piisav põhjus ta kriminaalvastutusele võtta, igal juhul ei ole see „tõsisele Vene poliitikule kohane”.

Oma esimesel pressikonverentsil pärast teadet presidendiks kandideerimise kohta ütles Sobtšak, et peab Krimmi Ukraina territooriumiks ning Venemaa ja Ukraina vaheliste suhete taastamist Venemaa peamiseks ülesandeks, mille eest paljud Vene poliitikud teda kritiseerisid, vahendab RIA Novosti.

„Seaduses on öeldud, et üleskutsed eraldumisele või territoriaalse terviklikkuse rikkumisele lähevad kohtu alla. Seaduses ei ole sõnagi fakti konstateerimise kohta ega isegi oma arvamuse väljaütlemise kohta, mis ei lange kokku riiklikuga. Minu üle selle eest kohut mõista ei tohi ja Suleiman Kadõrovi üle samuti. Kõik inimesed, kelle üle selle pärast kohut mõistetakse, on poliitvangid ja süütud. Just selle pärast osalen ma kampaanias, et nende üle ei saaks vaikuses ebaseaduslikult kohut mõista,” ütles Sobtšak RIA Novostile.

Meedia teatel süüdiatatakse Suleiman Kadõrovit Krimmis avalikes üleskutsetes tegevusele, mis on suunatud Vene Föderatsiooni territoriaalse terviklikkuse rikkumisele selle eest, et ta avaldas sotsiaalmeedias postituse Krimmi kuulumise kohta Ukrainale.

Vene juristide arvamused selle osas, kas telesaatejuht Sobtšakki võib ähvardada Krimmi kohta öeldu pärast kriminaalvastutus, lähevad lahku. Mõnede ekspertide arvates on tema avaldus lihtsalt sõnavabaduse väljendus, teised aga märgivad, et kohtupraktika selliste väljaütlemiste kohta on juba olemas ning Sobtšak võidakse vastutusele võtta sel juhul, kui tema sõnades leitakse separatismi tunnuseid.

Moskva riikliku pedagoogikaülikooli ajaloo- ja poliitikainstituudi direktori asetäitja, politoloog Vladimir Šapovalov leiab, et Sobtšaki avaldus võib sattuda uurimise alla.

„Minu vaatepunktist on need vastuvõetamatud avaldused, sest need seavad kahtluse alla Vene riigi territoriaalse terviklikkuse fakti. Ma leian, sellised avaldused peaksid olema vastavate struktuuride uurimise objekt. Viide rahvusvahelise õiguse normidele ja Krimmi väidetavale kuulumisele Ukrainale ei ole õiguspärane, sest Venemaa ei rikkunud mingeid rahvusvahelise õiguse norme, Krimmist sai Vene Föderatsiooni osa pärast referendumit, kus valdav enamik elanikke avaldas arvamust Venemaaga ühinemise poolt. Nii arvab ka enamik Vene Föderatsiooni elanikest tervikuna,” teatas Šapovalov raadio Sputnik eetris.

Šapovalovi arvates ei vasta sellised avaldused tõsise poliitiku tasemele.

„Iga terve mõistusega inimene peab toetama avaldusi Venemaa ja Ukraina vahelise sõpruse taastamise kohta täies ulatuses, aga mitte sellel poliitilisel platvormil, mida mõtles Sobtšak. On ilmne, et Venemaa soov normaliseerida suhted Ukrainaga on olemas, keegi ei ole selle vastu. Venemaa on alati pidanud Ukrainat ja ukrainlasi sõbralikuks ja vennalikuks rahvaks. Ma olen kindel, et sõbralike suhete taastamine on lähema tuleviku asi. Aga avaldused, mida teeb Sobtšak, ei aita sellele kaasa, vaid vastupidi, kõigutavad paati, tekitavad mittevajalikku ebastabiilsust ega vasta tõsise Vene poliitiku staatusele,” kuulutas Šapovalov.