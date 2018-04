Vene poliitik: USA õõnestab Balti riike abistades mitmepooluselist maailmakorda

Venemaa võtab seoses USA presidendi Donald Trumpi algatusega tugevdada Balti riikide relvajõude tarvitusele vastumeetmed, ütles RIA Novostile föderatsiooninõukogu riigikaitsekomitee esimehe esimene asetäitja Jevgeni Serebrennikov.

„Venemaa on läbi viinud piisava töö oma sõjaliste allüksuste tugevdamiseks mööda läänepiire. USA viimane otsus viib aga selleni, et Venemaa võtab tarvitusele vastumeetmed julgeoleku- ja kaitsesfääris,” ütles Serebrennikov RIA Novostile.

Serebrennikov rõhutas, et Washington ei jäta püüdeid õõnestada mitmepooluselist maailmakorda. Selleks kasutatakse Serebrennikovi sõnul kogu NATO potentsiaali ja Venemaaga piirnevaid riike. Serebrennikov ütles, et kurss vastasseisule Moskvaga on endiselt Ameerika eliidi prioriteet.

„Loomulikult nõuab see olukord vastumeetmeid. Seejuures tuleb meeles pidada, et meie kõrgeim ülemjuhataja on korduvalt teatanud, et Venemaa ei lase end võidurelvastumisse tõmmata. Me leiame kompleksse vastuse unikaalsete relvaliikide väljatöötamises, mis on üle kõikidest võimalikest ohtudest ega ole kulukad riigieelarvele,” lausus Serebrennikov.

Valge Maja teatas, et Balti riikidele antakse sõjalist abi 170 miljoni dollari väärtuses.