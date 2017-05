Vene opositsioonipoliitik Navalnõi otsustas piraadiks hakata

Vene opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi, kellele eelmisel nädalal rohelist antiseptikut näkku visati ja kes selle tagajärjel silmakahjustuse sai, esines neljapäeval YouTube’is otse-eetris musta silmaklapiga, mis on tekitanud palju vastukaja ning piraadinalju ja -meeme sotsiaalmeedias.

Пиратский эфир @navalny завершён! Спасибо вам за вопросы и комментарии. Запись: https://t.co/aUKm1TH1UZ. И не забывайте подписываться! pic.twitter.com/bXdMoaefHs— Навальный LIVE (@navalnylive) May 4, 2017

Navalnõi kaotas pärast 27. aprillil Moskvas toimunud rünnakut paremas silmas 80 protsenti nägemisest. Arstid annavad lootust nägemise taastumisele, kui Navalnõi saab välismaale ravile.

Neljapäeval teatas Navalnõi meeskond Twitteris, et ta sai välispassi ning kavatsebki välismaale ravile sõita. Selle peale hoiatas aga Venemaa föderaalne karistuste täideviimise teenistus (FSIN) Navalnõid tema advokaadi Vadim Kobzevi kaudu, et tal on keelatud välismaale sõita.