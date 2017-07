Vene opositsioonilise ajakirjaniku Latõnina kodu rünnati tundmatu ainega

Venemaa opositsioonilise ajakirjaniku ja kolumnisti (Novaja Gazeta, Ehho Moskvõ) Julia Latõnina kodu rünnati ööl vastu kolmapäeva tundmatu koostisega ainega.

Maja ründamine leidis Latõnina sõnul aset kell 2.30 öösel. Naabrid kuulsid koerte haukumist ja nägid minema sõitvat autot, vahendab raadiojaam Ehho Moskvõ.

„See oli mingi aine iiveldama ajava haisuga, mis, nii palju, kui mina aru saan, kahjustab tervist küllaltki vähe. Kõige ebameeldivam kogu selles loos seisneb selles, et ei kannatanud mitte ainult mina – kodus olid minu vanemad, minu isa on 79-aastane, ema 77-aastane, seina taga olid naabrid, nemad on ka üle 70, neil oli seal kaks lapselast,“ rääkis Latõnina, kelle sõnul kannatasid naabrid rohkem kui nemad.

Latõnina ei kavatse seoses juhtumiga politsei poole pöörduda.

„Mina selles komöödias osalema ei hakka,“ ütles Latõnina.

Politsei teatas siiski TASS-ile, et viib läbi kontrolli.

„Politseile saabus informatsioon, et tundmatud isikud valasid majavaldusse Peredelkino külas „Uues Moskvas“ terava lõhnaga vedelikku. Sündmuskohale saadeti viivitamatult uurimis- ja operatiivgrupp toimunu kõigi asjaolude väljaselgitamiseks,“ teatas Venemaa siseministeeriumi Moskva peavalitsuse pressiteenistus. „On kindlaks tehtud, et maha valatud vedelik endast inimeste elule ja tervisele ohtu ei kujuta.“

Eelmise aasta augustis valati Latõnina üle roojaga. Süüdlasi ei ole leitud.