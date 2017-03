Vene opositsiooniliider Aleksei Navalnõi peeti meeleavaldusel kinni

Venemaa opositsiooniliider Aleksei Navalnõi peeti täna pärastlõunal Moskva südalinna lähedal korruptsiooni- ja valitsusjuhivastasel meeleavaldusel kinni.

#BREAKING Russian opposition leader Navalny says detained at Moscow rally

— AFP news agency (@AFP) March 26, 2017

Navalnõi peeti jõuga kinni Tverskaja tänaval, ütles Reutersi ajakirjanik Denis Pinchuk.

Rahvahulk kogunes kiiresti ümber politseibussi ja üritas takistada Navalnõi minema toimetamist, hakates valjuhäälselt nõudma poliitiku vabastamist: „Laske ta vabaks!“, „Häbi!“.

„Minuga on kõik hästi. Ärge heituge,“ säutsus opositsiooniliider ise politseimasinast.

Protestors almost forced the door open of police bus that @navalny is reportedly in. "Let him out!" "Shame!" they chant pic.twitter.com/KHkLUSz8aI— Alec Luhn (@ASLuhn) March 26, 2017

Loe veel

Kohale kutsuti märulipolitsei.

More video from the clashes around the bus with arrested protest leader @navalny inside from an hour or so ago. pic.twitter.com/k3lwh5nCJN

— Shaun Walker (@shaunwalker7) March 26, 2017





Venemaa riigipea Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov teatas juba eile, et opositsiooni tänane meeleavaldus peaminister Dmitri Medvedevi vastu on nende hinnangul ebaseaduslik provokatsioon.

Kremli pressiesindaja ütles telefonikonverentsil ajakirjanikele, et opositsioon ei saanud linnavõimudelt meeleavalduse korraldamiseks luba, mistõttu ei kavatseta aksepteerida ühtki vastavasisulist massikogunemist.

At the anti-corruption protest, large crowd on Pushkin Square. pic.twitter.com/ekeCpZPYg2

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 26, 2017

Opositsioonipoliitik Navalnõi sõnul avaldatakse täna valitsusjuhi korruptiivse tegevuse vastu meelt 80 linna tänavatel üle kogu Venemaa. Meedia teatel vahistas politsei päeva jooksul sadu inimesi.

Meeleavaldusteni viis Navalnõi juhitava korruptsioonivastase võitluse fondi (FBK) raport, mille kohaselt on peaminister Dmitri Medvedev osa suurest korruptiivsest võrgustikust.

Navalnõi sõnul ei ole Medvedev sugugi selline süütu ja koomiline tegelane, nagu võib tunduda.

Opositsiooniliidri ja korruptsiooniküti sõnul on peaminister kaval ja ahne inimene, kes on selgelt veidi hull residentside ja eliitkinnisvara järele ning on nende omamiseks loonud ühe suurema korruptsiooniskeemi Venemaal.

FBK leidis, kirjeldas ja tõestas dokumentaalselt „heategevus“- ja kommertsfondide võrgustiku olemasolu, mille on organiseerinud Medvedevi usaldusisikute ja sugulaste ring.

Fonde kasutatakse Navalnõi sõnul selleks, et saada nendesse „annetusi“ (loe: altkäemakse) oligarhidelt ja riiklikelt pankadelt ning kulutada raha paleede, jahtide ja viinamarjaistanduste ostmiseks Venemaal ja piiri taga.

Avaliku aruandluse põhjal tehti kindlaks, et neisse on jõudnud vähemalt 70 miljardit rubla (1,1 miljardit eurot).