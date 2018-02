Vene oligarhide vara võetakse Inglismaal luubi alla

Briti julgeoleku- ja majanduskuritegude minister Ben Wallace ütles laupäeval, et valitsus alustab uut kampaaniat organiseeritud kuritegevuse vastu, võttes luubi alla Vene oligarhia.

Oligarhid, keda kahtlustatakse korruptsioonikuritegudes, sunnitakse oma varade päritolu kohta selgitusi andma, ütles Wallace usutluses ajalehele The Times.

Tema sõnul on ametnikel võimalik alates sellest nädalast kasutada süsteemi UWO (unexplained wealth order), millega on võimalik külmutada isikute vara ja konfiskeerida omandit vähemalt 50 000 naela väärtuses, et uurida ja sundida andma selgitusi selle päritolu kohta.

Julgeoleku- ja majanduskuritegudeminister Wallace rõhutas, et ta tahab rakendada kuningriiki redupaigana kasutavate korrumpeeunud ametnike ja rahvusvaheliste kurjategijate vastu „valitsuse maksimaalset jõudu“.

Wallace’i sõnul asutakse seesugune samm juhul, kui väikest palka saav võõrriigi ametnik või poliitik soetab endale riiki kinnisvara, mille eest ta ei peaks olema võimeline oma töötasuga maksma. Juhul, kui inimene suudab tõestada, kust seesugune raha pärines, vabastatakse ka tema vara.

Ametnike sõnul pestakse saareriigis igal aastal 90 miljardi naela väärtuses vara.