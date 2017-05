Vene oligarh Usmanov läks Navalnõi vastu YouTube’i sõtta: ma sülitan su peale!

Venemaa rikkuselt kuues mees Ališer Usmanov, kelle varandust hinnatakse 14 miljardile dollarile, alustas varem sel kuul opositsionääri ja korruptsiooniküti Aleksei Navalnõi vastaste videote avaldamist YouTube’is, mida on vaadanud miljonid inimesed.

Usmanov murdis sellega Kremli tabu, mille kohaselt valitsuse kõige väljapaistvama kriitikuga otse ja avalikult ei suhelda. 63-aastane Usmanov vastas isiklikult Navalnõi märtsis avaldatud videole, milles ta süüdistas Usmanovit 90 miljoni dollari väärtuses kinnisvara annetamises peaminister Dmitri Medvedevi heaks tegutsevale fondile, vahendab Bloomberg.

„Ma sülitan su peale, Aleksei Navalnõi,“ ütles miljardär esimeses, 18. mail avaldatud videos. Usmanov seletas 12 minuti jooksul lahti Navalnõi väidetavaid valesid.

Usmanov ütles, et on veetnud 1980. aastate alguses kuus aastat Nõukogude vanglas, ning nimetas neid hiljem tühistatud pettuses ja altkäemaksus süüdimõistmisi fabritseerituiks. Ta nimetas laimuks Navalnõi väiteid, et on süüdi mõistetud vägistamises. „Meist kahest oled kurjategija sina,“ ütles Usmanov.

„Ma tunnen kaotaja kohutavat kadedust,“ sõnas Usmanov, nimetades Navalnõid läbikukkunud ärimeheks. „Mina elan õnnes, erinevalt sinust.“

Loe veel

Navalnõi pani Usmanovi video üles oma kanalisse, öeldes, et muidu poleks aus, sest tal on nii palju rohkem jälgijaid.

„Me oleme muutnud Ališer Usmanovi – Venemaa ühe rikkama oligarhi – videoblogijaks,“ kuulutas Navalnõi. Kui Vene meedia hiljem avastas, et Usmanov oli salvestanud video oma 156-meetrisel jahil Dilbaril, mis sel hetkel asus Prantsuse Rivieras, rääkis Navalnõi sellest oma igapäevases veebisaates.

Vähem kui nädal hiljem avaldatud Usmanovi teine video oli lühem kui esimene, kuid nägi välja professionaalsem ja miljardär paistis vähem nördinud olevat. Usmanov lubas jätta ülejäänud võitluse oma advokaatidele.

Navalnõi andis aga vastulöögi veel ühe videoga.

Usmanov ütles Bloombergile, et ei taha jätta Navalnõi süüdistusi vastuseta, sest seda võidakse tõlgendada nii, et need vastavad tõele. „Ma otsustasin mitte vaikida,“ ütles Usmanov ning lisas, et internet on parim kanal sõnumi edastamiseks. „Televisioonil ega ajalehtedel ei ole sellist auditooriumi,“ ütles Usmanov.

Sel nädalal kuulutas Usmanov välja nende videote paroodia võistluse. Auhinnaks on samasugune iPhone, millega tehti Usmanovi esimene video, ja autogrammiga T-särk.