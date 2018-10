Vene õigeusu kirik katkestas suhted Konstantinoopoli patriarhaadiga

„See oli sunnitud otsus, aga teistsugust ei saanud meie püha sinod vastu võtta, sest selleni viis Konstantinoopoli patriarhaadi viimaste tegude kogu loogika,” ütles Ilarion RIA Novosti vahendusel.

Metropoliit väljendas lootust, et Konstantinoopol tühistab oma otsuse Ukraina kirikule autokefaalia andmise kohta.

„Me loodame sellele, et terve mõistus jääb peale <...> Aga seni pole mingit muutust toimunud, kuni need Konstantinoopoli-poolsed ebaseaduslikud ja antikanoonilised otsused jõusse jäävad, ei saa me olla suhtluses selle kirikuga, mis on praegu lahku löönud,” ütles Ilarion.

Märgitakse, et suhete katkestamise tõttu ei tohi Vene õigeusu kiriku liikmed enam Konstantinoopoli patriarhaadi kirikutes armulaual käia. Vaimulikud ei tohi aga osaleda ühistel liturgiatel Konstantinoopoli patriarhaadi vaimulikega.

Metropoliit Ilarioni sõnul on Konstantinoopoli tegevus Vene õigeusu kiriku seisukohalt ebaseaduslik ja kanooniliselt kehtetu.

„Vene õigeusu kirik ei tunnusta neid otsuseid, ei hakka neid järgima. Lõhe jääb lõheks, lõhenemise juhid jäävad lõhenemise juhtideks. See kirik, mis lahkulööjaid tunnustades asus nendega suhtlusesse, eraldas end sellega õigeusu kiriku kanoonilisest väljast. Just see on peamine põhjus, mille tõttu oleme me sunnitud katkestama suhted Konstantinoopoli patriarhaadiga kui end täielikult lõhega identifitseerivaga,” teatas Ilarion.

Konstantinoopoli patriarhaat alustas eelmisel nädalal Ukraina kirikule autokefaalia andmise protsessi.