Vene õigeusu kirik ähvardas Ukraina teemal Konstantinoopoli patriarhi

Ukraina president Petro Porošenko ütles slaavlaste alade ristiusustamise 1030. aastapäeval juulis, et vene õigeusu kirik ajab Venemaa president Vladimir Putini imperialistlikku poliitikat, kujutades endast sellega riiklikku julgeolekuohtu, vahendab uudisteagentuur AFP.

„Ma leian, et kahtlemata on vajalik lõigata läbi kõik kombitsad, mille kaudu agressorist riik meie maal opereerib,“ ütles president toona. „Autokefaalia ehk kiriklik iseseisvus on meie iseseisvuse, meie maa julgeoleku ja kogu maailma geopoliitika küsimus.“

Oma territooriumil Venemaa toetusel tegutsevate mässulistega võitlev Ukraina on jagatud hetkel kaht tüüpi õigeusklike vahel: üks osa neist allub Moskva patriarh Kirillile, teine aga Kiievi patriarh Filaretile.