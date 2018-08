Vene merevägi asus oma kohalolekut Vahemerel suurendama

Tõenäoliselt tähendab mereväe kohaloleku suurendamine sõjalise toe tagamist peatse president Bashar al-Assadi vägede pealetungi eel Idlibi provintsile, mis on ainus veel mässuliste käes olev maa-ala, vahendab uudisteagentuur AP.

„Me ei kavatse spekuleerida Vene laevastiku kavatsustega, kuid on tähtis, et kõik toimijad piirkonnas ilmutaksid vaoshoitust ja hoiduksid niigi katastroofilise humanitaarolukorra halvendamisest Süürias,” ütles pressiesindaja Lungescu.

Tema sõnul on mitmed neist varustatud tiibrakettidega.

Vähemalt kaheksa Vene laeva, teiste seas raketiristleja ja kaks rakettidega varustatud allveelaeva, on liitunud Vene laevastikuga Vahemerel. Ajakirjandus Venemaal väidab, et seal on hetkel kokku viisteist mereväe alust.

Venemaa asus hiljuti mässulisi süüdistama keemiarünnaku kavandamises Idlibis, et provotseerida Läänt sekkuma ja ründama Venemaa liitlast Assadit. Venemaa ajaleht Moskovski Komsomolets kirjutas oma veergudel, et Vene mereväe kohaloleku suurendamise ja eelneva väljavaate vahel on seos. „Ameerika koos oma liitlastega on sundinud Venemaad saatma Vahemerele võimsa laevarühma,” kirjutati seal teisipäeval.

USA välisministeeriumi pressiesindaja Heather Nauert ütles, et Venemaa teated on täielik väärinfo. "Ma oleme seda näinud varemgi: nad üritavad süüd teiste kaela veeretada - nad üritavad lükata vastutust teistele toimijatele, aga meie selle haneks ei lange," sõnas ta.