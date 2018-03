Vene mereväe õppus toimub Läti rannikule väga lähedal. Riigi kaitseministeerium nõuab Vene atašeelt selgitusi. "Ohus võivad olla laevad ja lennukid"

Vene merevägi teatas, et kavatseb korraldada aprilli alguses Läänemere lõunaosas õhutõrjeõppuse. Seetõttu tuleb lennuliiklus piirkonnas ümber suunata, see võib puudutada ka Eestit.

Venemaa Balti mere laevastik teatas, et sulgeb Läänemere lõunaosas rahvusvaheliste vete kohal 4-6 aprillini õhuruumi raketikatsetuste jaoks. See on kõigest mõned päevad peale Saksamaa teadet, et Berliin andis Nord Stream 2 gaasitorule oma lõpliku toetuse. Raketikatsetused toimuvad ehitatava Nord Stream 2 alal.

#BREAKING

Two days after #Germany issued the final permit to realise #NordStream2, the #RussianArmy flexes its muscles exactly above the planned course of the pipeline.

Missile tests to take place from April 4 to April 6.

A clear sign to #Denmark and #Sweden.#PutinAtWar pic.twitter.com/kKEon5gaTz— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) March 29, 2018

Läti Delfi kirjutab, et 4. kuni 6. aprillini toimuvad õppused vaid umbes 40 kilomeetri kaugusel Läti rannajoonest, Läti majandusvete kohal. Venemaa ametkonnad on andnud Läti ametivendadele teada, et need sulgeksid õhuruumi 18 kilomeetri kõrguselt alates. Läti lennuamet andis teada, et tegemist on standardprotseduuriga, kuid lisas, et Läti ajaloos ei ole seda varem tehtud.

Läti pool pani venelased algset plaani muutma. Eelmine kava oleks liialt seganud lennuliiklust. Lennuameti juhi sõnul on selge see, et lennukid peavad sellest alast ümber lendama. Läti kaitseminister on juba kutsunud välja Venemaa sõjaväe-, õhu- ja mereväe atašee, kolonel Andrei Lobovi ning väljendanud rahulolematust. Nad ütlesid Lobovile, et ehkki rahvusvahelised lepped justkui lubaks selliseid õppusi seal läbi viia, siis tegemist on rohkem jõu näitamisega. Lisaks võivad need ohustada laevu, mis sealkandis seilavad ning ka lennukeid, mis Balti mere kohal lendavad.

Lobovilt paluti detailset ülevaadet, mis täpselt toimuma hakkab ja kuidas on tagatud turvalisus. Ministeerium rõhutas ka, et sulgedes teatud osa õhuruumist 36 tunniks on sel nii majanduslik risk kui ka suurem šanss, et juhtub õnnetusi.

Lätlasi hämmastab, et Venemaa plaanib õppusi läbi viia just Läti majandusvete kohal ehkki Venemaal on ka endal piisavalt paiku, kus selliseid katseid korraldada.

Samasugused soovid on Venemaa muide esitanud ka Rootsi ja Poola vastavatele ametkondadele.

Ministeerium rahustas lätlasi, et nad ei peaks midagi kartma. Riigi relvajõud vaatavad toimuvat väga tähelepanelikult. Intensiivsemalt vaadatakse ka piiril toimuvat.

Läänemere lõunaosa kasutavad ka mitmed Eestisse lendavad lennuliinid, peamiselt need, mis ühendavad Tallinna Saksamaa linnadega.

Tõenäoliselt hakkavad Vene laevad katsetama uut lühimaa õhutõrjesüsteemi Pantsir-S1.