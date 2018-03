Vene mereväe õppus Läänemerel lööb lennuliikluse segi

Venemaa Balti mere laevastik teatas, et sulgeb Läänemere lõunaosas rahvusvaheliste vete kohal 4-6 aprillini õhuruumi raketikatsetuste jaoks. See on kõigest mõned päevad peale Saksamaa teadet, et Berliin andis Nord Stream 2 gaasitorule oma lõpliku toetuse. Raketikatsetused toimuvad ehitatava Nord Stream 2 alal.

#BREAKING

Two days after #Germany issued the final permit to realise #NordStream2, the #RussianArmy flexes its muscles exactly above the planned course of the pipeline.

Missile tests to take place from April 4 to April 6.

A clear sign to #Denmark and #Sweden.#PutinAtWar pic.twitter.com/kKEon5gaTz— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) March 29, 2018