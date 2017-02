Vene meedial on väidetavalt kästud Trumpi kajastamisega tagasi tõmbuda

Kuid oli Venemaa Kremli-meelsel meedial USA presidendi Donald Trumpi kohta ainult kiidusõnu öelda, kuid reedel toimus toonis muutus.

Populaarseim tabloid Komsomolskaja Pravda süüdistas Trumpi teineteisele vastukäivate avalduste tegemises NATO kohta, vahendab BBC News.

„(Valimiskampaania ajal) oli Trump nimetanud allianssi iganenuks ja kasutuks. Vähem kui kaks kuud on möödunud tema Ovaalkabinetti kolimisest ja juba on ta väljendanud NATO-le täielikku toetust,“ kirjutas Komsomolskaja Pravda. „Nagu öeldakse, peab olema purjus, et mõista Ameerika presidendi tõelist seisukohta.“

Venemaa valitsuse häälekandja Rossiiskaja Gazeta kirjutas reedel: „Hiljuti on Valge Maja teinud palju vastukäivaid ja kokkusobimatuid avaldusi Trumpi meeskonna välispoliitilise suuna kohta, sealjuures asjade kohta, mis mõjutavad Venemaa huve.“

Teatades Venemaa välisministri Sergei Lavrovi ja USA riigisekretäri Rex Tillersoni neljapäeval toimunud kohtumisest Saksamaal Bonnis rõhutas Rossiiskaja Gazeta, et „oli ilmne, kui pinges ja samal ajal segaduses Tillerson välja nägi“.

Loe veel

Nezavissimaja Gazeta hoiatas aga „ülemäärase trumpofiilia“ eest.

Majandusleht Vedomosti kahtles, kas Trump on läbirääkimistel Venemaaga paindlik.

„Iga sammu, mille ta astub, eriti iga järeleandmist uuritakse mikroskoobi all. Nüüd on isegi raske uskuda, et kunagi oli võimaluste aken (suhete parandamiseks), mis näis olevat väärt klaaside tõstmist ja toostide ütlemist Trumpi võidu puhul,“ kirjutas Vedomosti.

Viimasel ajal on Trumpi ka Vene telekanalites märgatavalt vähem olnud.

Trumpi rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni tagasiastumine oli esiuudis üle maailma, kuid Vene televisiooni õhtuses 45-minutilises uudistesaates seda ei mainitud, mis on erakordne, võttes arvesse, et Venemaa oli selles loos kesksel kohal.

Ilmusid teated, et riiklikele telekanalitele on antud käsk Trumpi kajastamist vähendada. Kreml lükkas need „kuulujutud“ ümber.

„Keegi, kes on ühe Venemaa peamise riikliku telekompaniiga lähedalt seotud, ütles mulle, et sellised instruktsioonid on olemas ja need anti välja pärast Flynni lahkumist,“ ütles telekanali Dožd poliitikakommentaator Konstantin Eggert.

„Niipalju, kui mina aru saan, ei ole idee mitte niivõrd tema esitamises negatiivses valguses, kuivõrd Ühendriikide kajastamise vähendamine üldiselt. Vältimatult arvan ma, et tuleb ka Trumpi positiivse kajastamise vähendamine. Kremli idee on vähendada ootusi sellele paljuoodatud pingelõdvendusele Moskva ja Washingtoni vahel,“ ütles Eggert.

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles BBC-le, et teated Kremli sekkumise kohta on „absoluutne jama“ ja „valeuudised“.

„Telekanalitel ja Vene meedial on täielik sõltumatus otsustada nende oma toimetuspoliitika üle,“ ütles Peskov.

Eelmise aasta novembris tunnistas üks Vene ametnik BBC Moskva korrespondendile, et tähistas Trumpi võitu presidendivalimistel sigari ja šampanjapudeliga.

Järeldades Vene tipppoliitikute vihasest reaktsioonist oli Moskva pettunud Flynni lahkumise pärast. Tema oli lähedasemate USA-Vene suhete eestkõneleja.

Siis tuli Valge Maja avaldus Krimmi kohta, milles öeldi selgelt, et Trump ootab Venemaalt Krimmi Ukrainale tagastamist.

Venemaa jaoks näis see äkilise 180-kraadise pöördena.

Neljapäeval kõlasid Trumpi administratsiooni kõrgetasemelised liikmed juba vähem entusiastlikult Moskvale lähenemise idee suhtes.

USA kaitseminister James Mattis ütles, et Washington ei ole praegu sellises seisus, et sõjalisel tasemel koostööd teha ning Venemaa agressiivne tegevus on rikkunud rahvusvahelist õigust ja on destabiliseeriv.

Välisminister Tillerson andis mõista, et Ameerika kaalub Venemaaga koostöö tegemist, mis ei ole just valjuhäälne toetusavaldus.

Trump on samas siiski öelnud, et usub endiselt, et paremad suhted Putini ja Venemaaga on Ameerikale kasulikud.