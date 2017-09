Vene meedia: vahistati Nikolai II armuloost rääkiva filmi vastu vägivallale üles kutsuv kristlik äärmuslane

Vene korrakaitsjad vahistasid organisatsiooni Kristlik Riik – Püha Venenemaa (Христианское государство — Святая Русь) juhi Aleksandr Kalinini ülekutsete eest õigusvastasele tegevusele seoses keiser Nikolai II armuloost rääkiva filmiga.

„Vahistamise põhjus olid Kalinini avalikud üleskutsed õigusvastaste tegude toimepanemisele, muu hulgas kutsus Kalinin süütama kinosid, kus on välja kuulutanud Aleksei Utšiteli filmi „Matilda“ näitamise,“ ütles Venemaa siseministeeriumi Moskva peavalitsuse allikas RBK-le.

Allika teatel käivad uurimistoimingud, sealhulgas on toimunud läbiotsimine, mille käigus konfiskeeriti Kalinini arvuti ning elektroonilised ja muud infokandjad.

Interfaxi allikas õiguskaitseorganites teatas, et mitu inimest, sealhulgas Kristliku Riigi juht, viidi politseisse seoses Utšiteli advokaadi Konstantin Dobrõnini kontori juures autode süütamise uurimisega. Allika sõnul vahistati üks inimene Moskvas ja kaks Lipetski oblastis.

Venemaa siseministeerium kinnitas TASS-ile kolme Dobrõnini kontori juures autode süütamises kahtlustatava vahistamist.

Kalinin on andnud intervjuu väljaandele Meduza, milles teatas, et tema poole pöörduvad venemaalased, kes on filmi „Matilda“ vastu. Kalinini sõnul võivad need inimesed minna äärmusteni: nad on valmis süütama kõik, mis sellele jumalateotusele kaasa aitab. „Ja ei hakata rääkima mitte tapmisest, vaid elust ilmajätmisest usu eest,“ ütles Kalinin.

Kalinin hoiatas veel, et olukord võib teravneda, sest hullumeelse jumalateotamisega rahulolematud võivad relvastuda pühakute, sealhulgas pühasõdalaste eeskujul.

Advokaat Dobrõnin ütles RBK-le, et saatis pärast seda intervjuud kirja Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) juhile Aleksandr Bortnikovile, milles väitis, et avaldatud tekstis on ütlusi, mis õigustavad vägivalla kasutamist ja vara hävitamist.