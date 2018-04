Vene meedia tsiteerib Mikseri intervjuud Austraalia ajalehele: Venemaaga peab rääkima jõupositsioonilt

„See on miski, mida tuleb väga tõsiselt võtta... [propagandaoperatsioone] on hiljem kasutatud kas demokraatlike valimiste mõjutamiseks [lääne] ühiskondades ja riikides või lihtsalt inimeste usalduse õõnestamiseks nendesse demokraatlikesse protsessidesse. Me oleme näinud neid katseid sekkuda meie oma demokraatlikku protsessi kogu taastatud iseseisvuse perioodi ning oleme välja arendanud üsna hea kaitse, ma ütleksin.”

Mikseri sõnul on võtmetähtsusega „situatsiooniline teadlikkus”.

„Kui sa ei oota, et midagi sellist juhtuks, lõpetad sa üsna katastroofilise tagajärjega... strateegia, mida meie oleme näinud Venemaa poolt kasutatavat, aga mitte ainult Venemaa, on segaduse tekitamine... mitte ainult, et vaidlustada tegelikku seletust, eesmärk on lasta välja palju signaalrakette, lasta välja lõpmatu arv alternatiivseid tõdesid,” ütles Mikser.

Mikseri sõnul on elutähtis ühtsus.

„Kui sa räägid sellise juhiga nagu [Putin] ja ilmselgelt me peame Venemaaga rääkima, pead sa rääkima jõu-, ühtsuse ja otsustavuse positsioonilt. Sest iga kõhkluse märki tõlgendatakse Kremlis nõrkusena ja kasutatakse ära.”