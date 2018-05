Vene meedia pakub Anton Vainole välisministri ametit ja kirjutab tema kallist residentsist

Venemaa presidendiadministratsioonis ja välisministeeriumis on oodata kaadrimuudatusi, mis puudutavad kõige kõrgemat juhtkonda. Välisminister Sergei Lavrovi asemele võib astuda presidendiadministratsiooni senine juht Anton Vaino, Eesti NSV kommunistliku partei omaaegse juhi Karl Vaino lapselaps, teatavad meediaväljaanded informeeritud allikatele viidates.

Lavrovi lahkumisest räägitakse juba ammu. On öeldud, et 68-aastane minister on väsinud ja palub end ametist vabastada. Väidetavalt on pärast korduvaid palveid lubatud Lavrovil lõpuks välisministri ametist lahkuda, vahendab Rambler.

Kremlis nimetatakse teateid Lavrovi lahkumise kohta spekulatsioonideks. Veel märtsis teatas välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova, et see on „valeuudis”. Lavrov ütles sügisel, et tunneb end oma ametis mugavalt ja näeb tervet rida ülesandeid, mis tuleb välispoliitikarindel lahendada. Politoloogid väidavad, et selline autoriteetne tegelane nagu Lavrov lahkub ainult siis, kui seda ise otsustab – professionaalselt temaga võrdset välisministri ametisse võtta ei olevat.