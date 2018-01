Vene meedia Niinistö võidust: Soome hääletas NATO vastu ja jumal tänatud

Sauli Niinistö võidust Soome presidendivalimistel on Vene meedias üsna palju uudiseid, kuid suurem osa artiklitest on telegrammitüüpi teateid. Mõnedes artiklites on siiski ka valimistulemuse kohta arvamust avaldatud ning Niinistö võitu peetakse tõestuseks soomlaste NATO-vastasuse kohta.

Uudisteagentuur RIA Novosti tsiteerib raadio Sputnikus esinenud politoloog Vladimir Olentšenkot Venemaa teaduste akadeemia maailmamajanduse ja rahvusvaheliste suhete instituudi Euroopa uuringuge keskusest, kelle arvates hääletas Soome presidendivalimistel neutraalsuse poolt ja NATO vastu, vahendab Ilta-Sanomat.

„Mulle tundub, et praegune president väljendab kõige eredamalt rahvusvahelist Soome mentaliteeti selles plaanis, et Soome püüab ajada võrdsete vektorite poliitikat, hoiab suhteid nii naabritega (ma pean silmas tasakaalustatud, arusaadavat poliitikat Venemaa suunal) kui ka samal ajal ei nõrgenda sidemeid EL-iga. Ma arvan, et see tulemus, millega praegune president võitis, räägib sellest, et enamik valijaid hääletas neutraliteedipoliitika ajamise jätkamise poolt. See näitab, et katsed nihutada Soomet NATO suunas ei ole edukad ja jumal tänatud. Ma arvan, et elanikkond on huvitatud sellise poliitika jätkumisest, heanaaberlikkuse hoidmisest Venemaaga ning üldiselt tasakaalustatud ja stabiilsuse hoidmisele regioonis suunatud poliitikast,” ütles Olentšenko.

„Soome säilitab presidendina NATO vastase,” teatas oma pealkirjas ka uudisteportaal Utro, mille teatel on põhjust tähele panna, et soomlased valisid presidendiks Niinistö, kes on vastu Soome liitumisele NATO-ga ja toetab suhete säilitamist Venemaaga.

Kremlile lähedal seisev väljaanne Vzgljad on aga leidnud hoopis teise vaatevinkli.

„Soomet NATO-sse vedav president sai valijate toetuse,” kõlab Vzgljadi pealkiri.

Vzgljadi artikli järgi on Niinistö ajal Soomes tugevnenud Vene-vastane hüsteeria ja Helsingi koostöö NATO-ga on märgatavalt kasvanud. Vzgljadi teatel usuvad paljud, et Niinistö nihutab Soomet vaikselt NATO-sse.

„Negatiivne ja militaristlik retoorika on Soomes viimastel aastatel tavaliseks saanud... President Niinistö ajal on venevastane vaenulikkus riigis märgatavalt kasvanud,” võtab Vzgljadi ajakirjanik Vladimir Veretennikov kokku.