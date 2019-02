Vene meedia kuulutas Läti uue peaministri topeltkodakondsuse tõttu USA käsilaseks

„Ma ei saa kulutada oma aega uudistele reageerimisele,” ütles Kariņš intervjuus ajalehele Latvijas Avīze.

Kariņš nõustus ajakirjaniku arvamusega, et informatsiooni selline esitamine on sisuliselt desinformatsioon ja osa hübriidsõjast.

„See on täielik rumalus,” vastas Kariņš viitele sellele, et mõned meediaväljaanded peavad teda rohkem Ameerika kui Läti poliitikuks. „Andes hinnangu minu avalikele väljaütlemistele ja hääletustele, võib igaüks veenduda, et kogu selle aja olen ma kaitsnud ainuüksi Läti huve.”

Kariņš ei pea samas vajalikuks topeltkodakondsusest loobumist, eelistades säilitada nii Läti kui ka USA oma. „Kui vaadata laiemalt Läti poliitilist spektrit, siis tuleb tunnistada, et ma ei ole kindel, et kodakondsus on riigile lojaalsuse peamine näitaja. Ma ei saa muuta seda, kus ma kasvasin. Ja kõik, kes mind valitsusjuhi kohale üles seadsid, teadsid seda. Ma ei arva, et minu topeltkodakondsus võib viia mingisuguste konfliktideni. Ma olen lätlane ja punkt,” ütles Kariņš.

Kariņš sündis ja kasvas USA-s ning sai seal ka lingvistikadoktori kraadi. Lätti tuli ta 1990. aastate algul. Ta õpetas, tegi äri ja valiti 2002. aastal seimi.