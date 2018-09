Vene meedia kinnitab: üks Soomes Turu saarestiku operatsioonis vahistatu on Venemaa kodanik

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: Eero Vabamägi

Vene uudisteagentuur RIA Novosti teatas, et sai kinnituse, et üks Soome Turu saarestiku suuroperatsiooni käigus vahistatutest on Venemaa kodanik.