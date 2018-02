Vene meedia: Eesti sõdurid keelduvad laulmast rivilaulu venelaste tapmisest

Foto: Ekraanitõmmis

Vene meedias kajastatakse laialdaselt Tallinnas tegutseva „õiguskaitsekeskuse Kitež” teadet, et neile on saabunud informatsioon selle kohta, et Eesti kaitseväe ühes väeosas kasutatakse rivilauluna „Metsavendade laulu”, milles räägitakse vene tiblade tapmisest.