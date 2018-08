Vene libakontodelt levib läände väärteave vaktsiinide kohta

Teadlaste sõnul tuli materjali uurimisest välja, et tegemist oli vaktsiinide kohta jagatava väärteabega, mille eesmärk on luua väärsamaväärsus, justkui otsus iseenda või oma laste vaktsineerimisest või mittevaktsineerimisest oleks võrdse kaaluga, vahendab uudistekanal BBC.

Taolist juttu levitati samadelt kontodelt, millelt üritati mõjutada ka USA valimiste käiku 2016. aastal, tuli tööst välja. Vaktsiinide teemal levitati nii poolt- kui vastusõnumit, et tekitada mulje samaväärsusest, järeldati tuhandete postituste põhjal.

Vaktsineerimise teema tõstatati kui „kiilküsimus“, mille puhul näidati poolehoidu mõlemale osapoolele, et „panna kõikuma avalikkuse usk vaktsineerimisse, suurendades sellega meie kõigi riski nakatuda mõnda haigusesse,“ ütles Mark Dredze Johns Hopkinsi Ülikoolist.

Valdav osa ameeriklasi ja eurooplasi usub vaktsiinide ohutust ja efektiivsust, aga Twitteri või Facebooki vaadates võib trollide ja libakontode aktiivsuse tõttu jääda mulje, justkui see oleks teema, mille üle alles debateeritakse.

Alles eelmisel kuul hoiatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), et leetritesse haigestumine on Euroopas tänavu epideemilise levikuga, mis tuleneb üha rohkemate inimeste otsusest oma lapsi raske haiguse vastu mitte vaktsineerida. Taoline trend on kasvamas ka Ameerika Ühendriikides.