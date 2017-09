Vene lennuvägi ja laevastik pommitasid Süürias kaasmaalastest terroriste

Süüria armeel õnnestus murda Islamiriigi võitlejate piiramisrõngas Deir ez-Zori linna ümber, mida hoidsid muu hulgas Venemaalt ja SRÜ riikidest pärit terroristid. Suur osa linnakvartalitest on aga endiselt terroristide kontrolli all.

Süüria armee ja selle liitlase, Liibanoni šiiitliku rühmituse Hizbollah üksused ületasid teisipäeva hommikul alles jäänud kaks kilomeetrit kõrbe Deir ez-Zori ümber piiratud garnisoni ja elanikeni, vahendab Gazeta.ru. Valitsusvägede rünnakut püüdsid tagasi hoida mitukümmend Islamiriigi võitlejat lõhkeainet täis laaditud autodega.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et kinnitust on leidnud faktid, mis annavad tunnistust sellest, et linna hoidsid oma käes Venemaalt ja SRÜ riikidest pärit võitlejad.

„Deir ez-Zori linna vabastamise operatsiooni käigus hõivasid Süüria ründesalgad ISIS-e võitlejate suure kindlustatud piirkonna, mille pihta Venemaa õhu- ja kosmosejõudude lennuväe poolt ja tiibrakettidega Kalibr fregatilt Admiral Essen anti eile täpsed löögid. Pärast piirkonna vabastamist leidis kinnitust varem erinevate luurekanalite kaudu saadud informatsioon, et kindlustatud piirkonda hoidsid oma käes Venemaalt ja SRÜ riikidest pärit terroristid,“ öeldakse Venemaa kaitseministeeriumi teates.

Sündmuse olulisusest annab tunnistust see, et Venemaa president Vladimir Putin saatis Deir ez-Zori blokaadi murdmise puhul õnnitlusetelegrammi Süüria presidendile Bashar al-Assadile. Viimati saatis Putin Assadile õnnitlustelegrammi 2016. aasta detsembris Aleppo operatsiooni lõppemise puhul.