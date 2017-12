Vene lennukit kahtlustatakse Soome õhupiiri rikkumises

Vene riigile kuuluvat reisilennukit Tu-154 kahtlustatakse Soome õhupiiri rikkumises täna hommikul. Soome kaitseministeeriumi teatel toimus kahtlustatav piiririkkumine kella seitsme ajal Soome lahel Porvoo lähistel.

Soome kaitseministeeriumi kommunikatsioonijuht Max Arhippainen ei kommenteerinud, kas Soome saatis juhtumi tõttu välja oma hävituslennukid, vahendab Yle Uutiset.

Arhippainen ei kommenteerinud ka seda, kui kaua Vene lennuk Soome õhuruumis viibis.

Samuti ei osata veel öelda, millega kõnealune lennuk tegeles.

„See on ju piirkond, kus on ka muidu suhteliselt vilgas transpordilennuliiklus. Selle kohta, mida see konkreetne lennuk oli tegemas, ei ole informatsiooni ja me ei saa ka spekuleerida,” ütles Arhippainen. „Minu andmetel kasutatakse lennukit transpordiks ja reisijate veoks. Liiklus Venemaa mandriosast Kaliningradi kulgeb suhteliselt kitsa rahvusvahelise õhuruumi kaudu Soome lahelt Läänemerele. Samas piirkonnas on rikkumisi ka varem aset leidnud.”

Arhippaineni sõnul on see esimene Soome õhupiiri rikkumine Vene lennuki poolt enam kui aasta jooksul. Eelmine leidis aset mullu 6. oktoobril, kui kaks Vene hävitajat rikkus Soome õhupiiri ühel õhtul.

Sel aastal on varem Soome õhupiiri rikkunud kaks Rootsi, üks Saksa ja üks Hispaania lennuk.