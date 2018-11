Vene kooliõpilased algatasid aktsiooni „Putin on varas”

Sotsiaalvõrgustiku VKontakte kogukonnas Stalingulag avaldati foto kus selline lause on kirjutatud klassitahvlile. Postituses öeldakse, et foto on tehtud Burjaatia Gussinoozjorski linna 4. koolis, vahendab väljaanne Znak.

Kommentaarides ühinesid aktsiooniga Nižni Novgorodi Lobatševski nimelise riikliku ülikooli tudengid, Krasnodari 100. kooli õpilane ja nooruk Krasnojarskist, kes kirjutas „Putin on varas” vihikusse ülesande vastuseks.

Enne seda ilmus sotsiaalmeediasse video, milles Krasnojarski krai õpetajanna noomib tahvlile „Putin on varas” kirjutanud õpilasi. Õpetajanna teatas, et Nõukogude Liidus oleks selle eest maha lastud.

VKontaktes on kogukonnas Stalingulag avaldatud foto kogunud üle 2600 meeldimise ja 50 000 vaatamist.