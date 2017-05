Vene konsulite Eestist väljasaatmine pani Vene meedia kihama

Narva Vene peakonsuli Dmitri Kazjonnovi ja konsuli Andrei Surgajevi väljasaatmine pälvis Venemaal ja mujal laialdast kajastust.

Vene diplomaatide väljasaatmine mainiti ära mitmete Vene meediaväljaannete, sh Interfaxi, Kommersanti, Lenta, Vesti, Novaja Gazeta, NewsRU, Sputniku ja Ria Novosti veergudel.

Idanaabrite meedia ei jäta rõhutamata, et Venemaa välisministeeriumi meelest on tegemist ebasõbraliku ja põhjendamatu teoga, mis ei jää vastuseta.

Vene diplomaatide Eestist väljasaatmist kajastasid kümnete teiste seas ka ajaleht The New York Times, telekanal ABC News, uudisteagentuur Reuters, ajaleht The Washington Post, rahvusringhääling Deutsche Welle ja ajaleht Dagbladet.

Saatuslik vestlus linnapeaga?

Venekeelse Delfi andmetel võis diplomaatide väljasaatmise põhjuseks olla suhtlus Kiviõli linnapea Nikolai Vojeikiniga pärast seda, kui linna lähedal eramaale paigaldatud mälestuskivi solvava sõnumiga täis soditi.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova ütles 18. mail, et on nördinud Nõukogude Liidu lendurite mälestusmärgi rüvetamise tõttu.

Venekeelse Delfi andmetel järgnes avaldusele diplomaatide kohtumine Kiviõli linnapeaga. Arutleti selle üle, kas monument tuleks teisaldada eramaalt linna kalmistule. Linna esindaja sõnul ei olnud monument seotud Kiviõli linnaga, vaid rünnak toimus Lüganuse valla territooriumil ja seetõttu ei peaks see olema linna kalmistul.

Mitmete allikate kinnitusel vestlus diplomaatide ja linnapea vahel registreeriti ning just sellest kõnelusest ajendatuna anti kahele mehele välja noot riigist lahkumiseks.

Eile avalikustati, et meestele anti noot ja nad peavad riigist lahkuma. Eesti välisministeeriumi pressiesindaja kinnitas kahe diplomaadi väljasaatmist, kuid keeldus kommenteerimast juhtumi üksikasju.