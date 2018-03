Vene kommunistide presidendikandidaadil leiti Šveitsi pangast 13 kontot

Šveitsi maksuamet teatas vastuseks Venemaa föderaalse maksuteenistuse ja keskvalimiskomisjoni järelepärimisele, et presidendikandidaat Pavel Grudininil oli esitamise hetkel Šveitsi pangas 13 kontot.

„Föderaalne maksuteenistus esitas järelepärimise Šveitsi volitatud organitele. Vastuseks sellele järelepärimisele teatasid Šveitsi kolleegid, et Pavel Nikolajevitš Grudininil oli lisaks kahele kontole, mida me oleme juba maininud, veel 11 kontot. Nii oli tal 2017. aasta 31. detsembri seisuga Šveitsi pangas 13 kontot,” teatas Venemaa keskvalimiskomisjoni liige Aleksandr Kinev täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Sellest meie Šveitsi kolleegide saadud vastusest järeldub, et erinevatel kontodel olid erinevad finantsinstrumendid. Sealhulgas üks konto oli avatud väärismetallide – kulla – näol,” täpsustas Kinev.

Grudinini presidendikandidaadiks registreerimise hetkel esitas ta keskvalimiskomisjonile deklaratsiooni kõigi kontode sulgemise kohta. Keskvalimiskomisjon arutab seda küsimust kolmapäeval ja võtab vastavalt sellele vastu otsuse.

Varem eitas Venemaa kommunistlik partei, kelle kandidaat sovhoosi direktor Grudinin on, et tal on maja Hispaanias.