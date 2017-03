Vene kindralstaap: USA raketitõrjebaasid Ida-Euroopas ning laevad Mustal ja Läänemerel kujutavad endast tuumalöögiohtu

Foto: US NAVY, REUTERS

USA raketitõrjeobjektid ja raketilaevad Venemaa piiride läheduses kujutavad endast potentsiaalset julgeolekuohtu, teatas Venemaa relvajõudude kindralstaabi operatiivpeavalitsuse ülema asetäitja Viktor Poznihhir.

Ida-Euroopas asuvate raketitõrjebaaside ja laevade tulejõud moodustab Poznihiri sõnul võimsa potentsiaali võimalikuks etteteatamata tuumaraketilöögiks Venemaale. Poznihir selgitas, et USA püüdurrakettidega varustatud ristlejad ja hävitajad on üheaegselt ka tiibrakettide Tomahawk kandjad, mille lennuulatus on kuni 2500 kilomeetrit, vahendab RIA Novosti.

„Raketitõrjelaevade patrullimine Musta ja Läänemere akvatooriumis kujutab endast ohtu objektidele Venemaa Euroopa osas, sest on ettearvamatu, milliste relvadega on väljalaskeseadeldised parajasti laetud – püüdurrakettide või tiibrakettidega,“ rõhutas Poznihhir.

Poznihhiri sõnul on raketitõrjebaasides Rumeenias ja Poolas maismaal samasugused universaalsed väljalaskeseadeldised nagu laevadel. Sealjuures võib laadimine tiibrakettidega toimuda varjatult ja lühikese aja jooksul, mis seab võimaliku löögi ohtu „Venemaa kogu Euroopa osa“.