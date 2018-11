Vene kindrali võimalikku valimist Interpoli juhiks võrreldakse rebase kanalavalvuriks panemisega

Briti meedia on teatanud, et kõige tõenäolisemalt valitakse Interpoli uueks juhiks 56-aastane kindralmajor Aleksandr Prokoptšuk, vaatamata sellele, et Moskva on kasutanud Interpoli protseduure poliitiliste vaenlaste jälitamiseks, vahendab Raadio Vaba Euroopa.

Neli päeva kestvale kohtumisele Dubaisse kogunenud politseiülemad peaksid uue juhi valima homme.

Interpoli kriitikud on hoiatanud, et organisatsiooni kasutatakse mõnede riikide poolt üha rohkem poliitiliselt motiveeritud tagakiusamiseks, kasutades niinimetatud „punaseid teateid”. Need on Interpoli teated liikmesriikidele, milles palutakse teistel riikidel tagaotsitavaid kahtlusaluseid vahistada.

Juunis kirjutas parteideülene Briti parlamendiliikmete grupp kirja siseminister Sajid Javidile, milles kutsuti teda üles nõudma Moskva ligipääsu peatamist Interpoli andmebaasidele.

Kirjas hoiatati, et Venemaa osalemine Interpoli süsteemides on võimaldanud korduvalt nõuda Briti kodaniku Bill Browderi vahistamist. Browderit ongi mitmel korral teistes riikides vahistatud, viimati selle aasta mais Hispaanias. Ta on siiski vabastatud.