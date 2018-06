Vene keisrikoja pea, suurvürstinna Maria Vladimirovna hakkab läänes nõutama Krimmi Venemaa osana tunnustamist

Vene Romanovite keisrikoja pea, suurvürstinna Maria Vladimirovna ja tema poeg, suurvürst Georgi Mihhailovitš hakkavad tegutsema Krimmi Venemaa osana tunnustamise saavutamiseks läänes, teatas RIA Novostile Romanovite koja Krimmi regiooni kantseleiülema nõunik Vladislav Pilkevitš.

Suurvürstinna viibis koos tsesareevitš Georgi Mihhailovitš Romanoviga kuni eilseni Krimmis ametlikul visiidil. Külaskäik oli pühendatud Krimmi poolsaare Vene impeeriumi koosseisu minemise 235. aastapäevale.

„Visiit Krimmi on lõppenud. Suurvürstinna Maria Vladimirovna ja suurvürst Georgi Mihhailovitš lahkusid Krimmimaalt tänulikkusega südamliku vastuvõtu eest. Nad viisid oma südametes kaasa armastuse Krimmi vastu ja kinnitasid, et teevad kõik võimaliku, et maailma üldsus tunnustaks Krimmi õiguslikku ja ajaloolist kuulumist Venemaale. See on nende peamine eesmärk ja nad hakkavad sellele kaasa aitama,” ütles Pilkevitš.