Vene kaitseministeeriumi esindaja: Briti uus lennukikandja on kõigest mugav suur sihtmärk merel

Venemaa kaitseministeerium reageeris Suurbritannia kaitseministri Michael Falloni sõnadele, kes kiitis Briti uue lennukikandja HMS Queen Elizabeth välist ilu võrreldes Venemaa lennukikandja Admiral Kuznetsoviga.

Fallon ütles ajalehele Daily Telegraph, et Venemaal vaadatakse pärast vana ja räämas Admiral Kuznetsovi La Manche’i väina läbimist Briti uut lennukikandjat HMS Queen Elizabethi mõningase kadedusega, vahendab RBK.

Venemaa kaitseministeeriumi ametlik esindaja Igor Konašenkov nimetas Falloni avaldust „eksalteerituks“ ning süüdistas teda „sõjalaevandusteaduse“ mittetundmises ja „eelkõige „emalaeva“, mis Briti lennukikandja de facto on, ja projekti 1143.5 järgi ehitatud lennukeid kandva ristleja Admiral Kuznetsov erinevuse tuuma“ mittetundmises.

Konašenkovi sõnul on Briti lennukikandja võimeline ainult oma üsast lennukeid välja laskma, olles ümbritsetud sõjalaevadest, varustuslaevadest ja allveelaevadest. Admiral Kuznetsov on aga seevastu varustatud õhutõrje ning all- ja pealveelaevade vastase raketikompleksiga Granit, tuletas Konašenkov meelde.

„Suurbritannia lennukikandja on kõigest mugav suuremõõtmeline sihtmärk merel,“ kuulutas Konašenkov.