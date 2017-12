Vene Julgeolekunõukogu: Korea konflikti korral jätaks elu kümneid tuhandeid ameeriklasi

Venemaa Julgeolekunõukogu hoiatas, et täiemahuline sõda Korea poolsaarel võib päädida kümnete tuhandete Lõuna-Koreas elavate ameeriklaste hukkumisega.

Julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Paturšev ütles täna ajakirjanikele, et USA on hästi teadlik, et potentsiaalne rünnak Põhja-Korea vastu tooks kaasa suure hukkunute arvu, sh seaks ohtu 250 000 Lõuna-Koreas resideeruvat ameeriklast, vahendab uudisteagentuur TASS.

Kui Korea poolsaarel puhkeb suuremahuline vastasseis, sureb kümneid tuhandeid ameeriklasi, ütles Paturšev, rõhutades, et seesugust hukkunute arv ei saa akstepteerida ühegi maa sõjavägi.

Julgeolekuallikate sõnul on Põhja-Korea suurtüki- ja raketivägi Lõuna-Korea 10 miljoni elanikuga pealinnast Soulist pelgalt 50 kilomeetri kaugusel.

Vene Julgeolekunõukogu süüdistas ameeriklasi ühtlasi agressiivsete ja provokatiivsete avalduste tegemises Põhja-Korea suunal ja suuremahuliste sõjaväeõppuste korraldamises Korea poolsaarel üheskoos Lõuna-Koreaga, leides, et see ei aita konflikti lahendada, vaid pigem eskaleerib seda.

Me ei saa välistada, et USA saab pingete kasvamisest Põhja-Koreaga kasu ja võib olla sellest teinud oma strateegilise eesmärgi, et militariseerida Aasia ja Vaikse ookeani regioon, lisas ta.