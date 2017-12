Vene ja USA sõjalennukite kohtumine Süürias: mõlemad väidavad, et peletasid vastaspoole minema

Venemaa kaitseministeerium teatas täna, et Vene hävitaja Su-35 peletas Süüria taevas eemale USA hävitaja F-22 Raptor. CNN teatas aga kahele USA riigikaitseametnikule viidates, et kaks F-22 lõikasid kolmapäeval vahelt kaks Vene lennukit, mis lendasid ida pool eraldusjoont, mis peaks lahus hoidma Vene ja USA juhitud koalitsiooni lennukid.

USA ametnike sõnul lõikasid USA hävitajad vahelt kaks Vene ründelennukit Su-25 ja lasid hoiatuseks välja signaalrakette, kui viimased ületasid mitmel korral eraldusjoone, vahendab CNN.

Üks USA ametnikest ütles, et intsidendis osales ka Vene hävitaja Su-35, ning vahejuhtum kestis palju minuteid.

USA ametniku sõnul võtsid koalitsiooni ohvitserid spetsiaalse kuuma liini kaudu venelastega ühendust.

Intsidendi toimumist kinnitas CNN-ile hiljem ka USA õhujõudude keskväejuhatus, mille pressiesindaja, kolonelleitnant Damien Pickarti sõnul lõikasid eraldusjoone ületanud Su-25-d kiiresti vahelt kaks F-22A Raptorit.

„F-22-d viisid läbi mitmeid manöövreid, et veenda Su-25-sid meie konfliktivabast õhuruumist lahkuma, sealhulgas lasti Vene lennukite läheduses välja radarisegamisvahendit ja signaalrakette ning anti mitu kutsungit hädaolukordade kanalil, et anda Vene pilootidele teada, et nad peavad piirkonnast lahkuma,” lisas Pickart.

Pickart süüdistas Vene piloote ohtlikus tegutsemises.

„Üks Su-25 lendas F-22A-le piisavalt lähedale, et see pidi agressiivselt manööverdama, et vältida kokkupõrget õhus,” teatas Pickart.

Pickarti sõnul kestis vastasseis umbes 40 minutit, enne kui Vene lennukid üle eraldusjoone tagasi lendasid.

Vene kaitseministeeriumi kinnitusel „püüavad mõned Ameerika ja Suurbritannia massiteabevahendid järjekordselt esitada soovitut tegelikkuse pähe”. Vene kaitseministeerium väitis, et Su-25-te paar saatis humanitaarautokolonni Meyadini linna piirkonnas, kui neile lähenes Eufrati jõe (mis on ülalmainitud eraldusjoon) idakalda poolt Ameerika hävitaja ja hakkas välja laskma soojuspüüdureid, mis segas Vene piloote.

„Õhukatte ülesandeid täitev Vene hävitaja Su-35S lähenes F-22-le kiiresti tagumise poolkera poolt, pärast mida lahkus Ameerika hävitaja piirkonnast,” teatas Venemaa kaitseministeerium.