Vene ja Iisraeli parlamendid kutsuvad Euroopat hukka mõistma punaarmee monumentide mahavõtmise Poolas

Vene riigiduuma ja Iisraeli parlament Knesset võtavad üheaegselt vastu pöördumised Euroopa riikide parlamentide poole Poola võimude otsuse tõttu Nõukogude monumentide mahavõtmise kohta.

„Knesseti reeglite järgi on kiirkorras arutamine erandlik protseduur, mida kasutatakse erakordselt harva… Knesset vaatab küsimuse läbi umbes kella 15-ks (kohaliku aja järgi),“ ütles riigiduuma väliskomitee esimees Leonid Slutski plenaaristungil, vahendab RIA Novosti.

Slutski sõnul on riigiduuma pöördumine adresseeritud Euroopa riikide parlamentidele ja Euroopa parlamentaarsetele institutsioonidele „seoses Euroopa natsismist vabastamisel hukkunud sõjameeste ja holokausti ohvrite mälestuse solvamisega“.

Slutski tegi ettepaneku panna dokument hääletusele kell 16 Moskva aja järgi.

Riigiduuma spiikri Vjatšeslav Volodini sõnul saavutati kokkulepe Iisraeli kolleegidega Knesseti esimehe visiidi ajal Moskvasse. „Ja me arutasime just sünkroonis otsuse vastu võtmise küsimust ajaloolise mälu säilitamise ja selle moonutamise lubamatuse küsimuses,“ rõhutas Volodin.

Volodin lisas, et Iisrael nagu mitte ükski teine rahvas annab endale aru, et just tänu punaarmee sõduritele päästeti paljud inimesed.

„See on meie ja teie Euroopat vabastades elu andnud vanaisade mälestus,“ ütles Volodin, märkides, et Poolaga sarnane olukord „areneb karjuvalt“ paljudes Euroopa maades.

Föderatsiooninõukogu spiiker Valentina Matvijenko teatas, et Venemaa valmistab Poola võimude otsusele ette vastumeetmeid.

Poola president Andrzej Duda kirjutas esmaspäeval alla kommunismi propaganda keelustamise seaduse parandustele, mis näevad ette Nõukogude monumentide mahavõtmise riigis. Poola rahvusliku mäluinstituudi arvestuse järgi puudutab see umbes 230 punaarmee monumenti.