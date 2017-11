Vene haridusministeerium ei luba HIV-teemalises internetitunnis kasutada sõna „preservatiiv”

Ajaleht Kommersant kirjutab, et Venemaa haridusministeeriumis puhkes skandaal seoses HIV-profülaktika internetiõppetunni läbiviimisega keskkooli vanemate klasside õpilastele ja tudengitele. Projekti läbiviijad keeldusid täitmast ministeeriumi ametnike nõuet kasutajate küsimused ja vastused varem kokku leppida ning soovitust „rääkida kõlblusest ja hoiduda libedatest teemadest” ning mitte kasutada selliseid sõnu nagu „preservatiiv”.

Ülevenemaalist HIV-profülaktika internetiõppetundi ülemaailmse aidsivastase võitluse päeval 1. detsembril viiakse Venemaa haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel läbi alates 2015. aastast.

Haridusministeeriumi laste õiguste kaitse riikliku poliitika osakonna direktori asetäitja Larissa Falkovskaja viis eile läbi järjekordse internetitunni ettevalmistamise töönõupidamise.

„Esimest korda elus lõppes nõupidamine haridusministeeriumis skandaaliga minu süül: ma keeldusin üles kirjutamast HIV-profülaktika avatud online-tunni osavõtjate vastuste tekste,” teatas haridus- ja sellega seotud valdkondades projekte läbiviiva mittetulundusühingute grupi Tänapäevaste Haridustehnoloogiate Keskuse juht Sergei Bulanov, kes on internetitunni projekti elluviija. Bulanovi sõnul pidasid haridusministeeriumi ametnikud sõna „preservatiiv” kasutamist lubamatuks, pärast mida nõupidamine katkestati.

Projekti elluviijad tegid ametnikele ettepaneku loobuda videotunnis varem ettevalmistatud vastustest ja viia HIV-profülaktika arutamine läbi mängulises vormis, näiteks korraldades võistluse kahe regiooni õpilasvõistkondade vahel.

„Aga meil soovitati rääkida kõlblusest, et vältida libedaid teemasid,” teatas Bulanov, kelle sõnul on haridusministeerium asunud hämmastavale positsioonile, mis põhineb HIV-profülaktika asendamisel kõlbeliste väärtuste profülaktikaga.

Praegu domineerib Venemaal seisukoht, mille järgi on seksist lastele parem mitte rääkida, teatas föderaalse aidsikeskuse juht Vadim Pokrovski, kes lisas: „See on üks põhjustest, miks meil HIV levib nii ulatuslikult.” Pokrovski sõnul elab 15. eluaastaks kuni 20 protsenti tüdrukutest juba suguelu. Pokrovski tõi näiteks, et Saksamaal on seksuaalharidus koolides kohustuslik ja seal registreeriti eelmisel aastal 3500 uut HIV-sse nakatunut, Venemaal aga üle 100 000. „Me näeme kahte põhimõttelist lähenemist ja kahte erinevat tulemust,” märkis Pokrovski.