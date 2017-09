Vene häkkerid ründasid valimiste ajal 21 USA osariiki

Ameerika Ühendriikide 21 osariiki sattusid mulluste presidendivalimiste ajal Vene valitsuse häkkerite rünnakute alla, mille eesmärk oli aidata võidule kinnisvaramogul Donald Trump.

USA sisejulgeolekuministeeriumi teatel andsid nad osariikidele märku, et nende süsteemidesse üritati valimiste ajal tulemuste mõjutamise eesmärgil sisse tungida. Asutus keeldus aga avaldamast rünnaku alla langenud osariikide nimistut, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Alabama, Alaska, Colorado, Connecticut, Florida, Minnesota, Texas ja Washington andsid reedel ise teada, et neid teavitati valimisteaegsetest rünnakutest, millest ühtki ei saatnud edu. Arizona ja Illinois teatasid juba mullu, et pidid seesuguste küberrünnetega silmitsi seisma.

AP teatel olid Iowa, Maryland, Põhja-Dakota, Pennsylvania, Delaware, Oregon, Oklahoma ja Virginia samuti sihikul. Osariigid keeldusid neid väiteid reedel uudisteagentuurile ametlikult kinnitamast.

„Meil pole endiselt ühtki tõendit, väitmaks, et venelastel õnnestus muuta ühtki häält või registratsiooni,“ ütles USA valimiskomisjoni president Judd Choate uudisteagentuurile Reuters.

USA luureorganisatsioonid on jõudnud ühisele järeldusele, et mõjutustegevuse taga, mis hõlmas ameeriklaste serveritesse häkkimist ja veebipropaganda levitamist, oli Kreml.

Venelaste võimalikku kokkumängu Trumpi kampaaniameeskonanga uurib eriprokurör Robert Mueller.

Venemaa on ametlike kanalite kaudu ise eitanud igasuguseid katseid sekkuda Ameerika Ühendriikide presidendivalimistesse ning president Trump on lükanud tagasi süüdistused koostööst venelastega.