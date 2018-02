Vene häkker anti USAle välja

Hispaania andis ameeriklastele välja Vene häkkeri Pjotr Levašovi, kes vahistati seal mullu USA võimude palvel süüdistusega, et ta häkkis USA valimisi.

Levašov vahistati mullu kevadel Barcelonas USA arvutikuritegude orderi alusel. Tema vahistamine tõmbas endale rahvusvahelist tähelepanu, sest mehe abikaasa ütles Vene propagandakanalile RT, et mehel oli USA presidendivalimiste häkkimises mängida oma roll, vahendab uudistekanal BBC.

Ametlikult esitatati Vene häkkerile USAs kohtusse ilmudes siiski süüdistus elektronkirjade pettuses, häkkimises, identiteedivarguses ja vandenõus, mitte seotuses presidendivalimiste mõjutamisega.

Advokaatide sõnul oli 37-aastane Levašov varasemalt nii Vene armee kui ka president Vladimir Putini erakonna Ühtse Venemaa palgal. Venelase juristide sõnul näitab see, et süüdistuste taga on poliitika ja mehelt soovitakse tegelikult salastatud informatsiooni välja pressida: Hispaania kohus ei leidnud neil väidetel aga kaalu olevat ja andis mehe välja.

Hispaanial oli ühtlasi valida, kas anda mees välja ameeriklastele või venelastele: palve tuli nimelt mõlemast riigist. Mullu sügisel tegi Hispaania riigikohus ametliku otsuse, et rahuldab USA, mitte Venemaa väljaandmissoovi, misjärel hakati valmistama ette mehe üle Atlandi toimetamist.