Vene föderatsiooninõukogu liige Morozov: reparatsioonide nõue Eestilt on russofooblik nonsenss

„Ajast, mil iseseisev Eesti eksisteerib, olen ma kuulnud palju juttu selle ümber, justkui me võlgneks neile midagi… see on väga kahetsusväärne, kui nad üritavad tänapäevasele ajalookäsitlusele täiesti oportunistlikke küsimusi külge pookida ja nõuda nende kaudu välja raha,“ ütles ta RTle.

„Tegemist on täieliku nonsensiga, mille eest võib tänada moodsa aja infosõdu ja russofoobiat, mis tänapäeval, kahjuks, domineerivad sotsiaalpoliitilist platvormi Eestimaal. Me ei peaks sellele liialt palju tähelepanu pöörama,“ lausus Morozov.

Justiitsminister Reinsalu kirjutas laupäeval Eesti Päevalehe arvamusportaalis, et Nõukogude Liit okupeeris Eesti Tartu rahu rikkudes, mistõttu Venemaal on õigusjärglasena kohustus tekitatud kahju hüvitada.